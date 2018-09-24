حالة الطقس المتوقعة لغد الثلاثاء على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على أنحاء المملكة، متوقعة استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق: ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ” ، يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

وأوضحت الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا على وسط وغرب المملكة، في حين يكون الطقس رطب على السواحل الشرقية والغربية للمملكة، مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وبيّنت الهيئة، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وتتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي مساءً بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غريبة بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وجاءت درجات الحرارة ” العظمى والصغرى ” المتوقعة غدًا الثلاثاء على أنحاء المملكة، كما يلي: