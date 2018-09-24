التحالف: سفينة إيرانية تراقب السفن العابرة من باب المندب

فهمي محمد(صدى):

أكدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، على استمرار النظام الإيراني اختراق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم.

وأوضح التحالف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أنه يوجد سفينة عسكرية إيرانية تراقب السفن العابرة من باب المندب وتدعى ” سافيز ” ، لافتًا إلى أنها تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين.

وأشار إلى أن التحالف يواصل عملياته ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب على مختلف جبهات اليمن.

كما أضاف قيادة التحالف إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية تواصل استخدام المدنيين في محافظة الحديدة دروعًا بشرية، لافتًا إلى أنه يتم إنشاء ممرات إنسانية آمنة بين مدينتي صنعاء والحديدة بالتعاون مع منظمة أوتشا.