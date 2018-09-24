سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها والسبب ” الحب الأول “

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ بسبب رغبته في العودة لحبه الأول والتخطيط للزواج منها بعد وفاة زوجها.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت الزوجة: ” كانت حياتنا هادئة ومستقرة حتي هاتفتنا عمة زوجي لتخبره بوفاة زوج نجلتها؛ فأسرع زوجى لحضور الدفنة وتقديم واجب العزاء، وعرضت عليه الذهاب معه لكنه رفض متحججا بالأطفال ” .

واستكملت الزوجة الحديث: ” منذ ذلك الوقت بدأ زوجى يتأخر عن الحضور للمنزل، وعند سؤالى له يقول شغل، حتى اكتشفت تردده على مسكن عمته ليطمئن على ابنة عمته بعد وفاه زوجها، دخل الشك بقلبي، وقررت مواجهته فأنكر وبدأ يتهرب من أسئلتى له ” .

حيث اكتشفت الزوجة من أحد أقاربهم بأن نجلة عمته كانت حبيبته القديمة، وكانا سيتزوجان بالفعل لولا حدوث مشاجرة بين الأهل أنهت العلاقة، وبعد 3 شهور فقط اكتشفت محادثات بينه وبين ابنة عمته، وأنها يستعيدان حبهما القديم.

واعترف الزوج لزوجته بأنه يحب نجلة عمته وسيتزوج منها قريبًا، فتركت الزوجة المنزل وقررت رفع دعوى خلع ضد زوجها.