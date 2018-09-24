إصابة 11 شخصا في حادث مروري مروع بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

وقع، اليوم الاثنين، حادث مروري مروع لتصادم وانقلاب فوق كبري العدل في اتجاه الشرائع بمكة المكرمة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بلاغًا من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم و انقلاب فوق كبري العدل في اتجاه الشرائع به عدد من الإصابات.

وتوجهت 6 فرق إسعافية وفرقة عناية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي إلى موقع الحادث على الفور، حيث تبين وجود 11 إصابة منها 4 إصابات خطرة و7 إصابات طفيفه وتم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونقلوا لمستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك فيصل.