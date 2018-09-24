تنويه وإعتذار

إشارة إلى المقال المنشور في صحيفة صدى الإلكترونية بتاريخ 29 أغسطس عام 2018 والمتضمن منح لقب (فنان الجيلين) لعبدالله شرف.

وبعد إجتماعي مع عدد من كبار الفنانين والإعلاميين وعلى رأسهم الشاعر والإعلامي: سلطان العاصي (مدير تحرير مجلة القوات الجوية)

فقد قررت التراجع عن ماتم نشره بخصوص منح هذا اللقب لمن لا يستحقه.

وبعد عرض نتائج التصويت في صالون الرياض للثقافة والفنون التي وضحت أنه عبدالله شرف حصل على أدنى نسبة تصويت .

ومن ههنا فإني أتقدم بالإعتذار للأخ الفنان :مزعل فرحان وأعلن عن تحملي مسئولية هذا الخطأ الجسيم وذلك بعد أن إتضحت لي الرؤية.

كما أخلي مسئولية صحيفة صدى الإلكترونية.

ويعتبر هذا الخطأ تصرف فردي من قبلي لا يمثل وجهة نظر الصحيفة أو القائمين عليها.

وعليه جرى التنويه والإعتذار.