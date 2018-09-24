بيتزي يعد جماهير الأخضر بكأس آسيا 2019

طلال الغامدي(صدى):

قدم المدير الفني للمنتخب الوطني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وعد إلى جماهير الأخضر بتقديم أداء قوي والمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وأكد ” بيتزي ” خلال مؤتمر الفيفا لتحليل مباريات كأس العالم 2018 في لندن، أنه تم الاستفادة من المشاركة في مونديال روسيا 2018، وستكون الأمور مغايرة في كأس آسيا.

وقال ” نملك حاليًا خبرة أكبر بعد أن أمضيت 10 أشهر مع المنتخب تخللها المشاركة في المونديال، ومتفائلون وعازمون على تقديم بطولة جيدة ومحاولة الوصول للأدوار النهائية “.

كما أشار بيتزي إلى أن مباريات الأخضر في المجموعة ستكون صعبة لوجود تنافس تاريخي بين كافة المنتخبات، ولكن سنبذل كل مل بوسعنا للفوز، حيث تتمثل مجموعة الأخضر في المجموعة الخامسة مع قطر ولبنان وكوريا الشمالية.