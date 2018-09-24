” السمسم ” يتسبب في وفاة ابنة ملياردير

لندن(صدى):

تناولت نديمة عدنان لابيروزا، ابنة الملياردير البريطاني ومؤسس شبكة ألعاب ” واو تويز ” ، سندويش يدخل السمسم في إضافات خبزه؛ لتتوفى على إثره.

وبالتطرق للتفاصيل، اشترت ” نديمة ” سندويش من مطار ” هيثرو ” في لندن؛ وذلك قبل توجهها الى نيس في فرنسا؛ وهو الأمر الذي أدى لظهور علامات حساسية حادة عليها أثناء تواجدها على متن الطائرة.

حيث حاول والدها انقاذها عبر اعطائها المضادات الحيوية من وفاتها؛ وذلك بعد نقلها الى مستشفى في نيس ب‍فرنسا، حيث أظهرت نتيجة الفحوصات الأولية أن الفتاة تعاني من حساسية مفرطة على السمسم، والذي كان موجودًا بكثرة بالسندوتش.