بالصور.. سبب صحة وطول عمر الملكة إليزابيث الثانية

لندن(صدى):

أوضح اللورد تولماش، مالك حدائق هولمنج هول في مقاطعة سوفولك البريطانية، أن هناك شيئًا تداوم الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي تبلغ من العمر 92 عامًا، على فعله قد يكون السبب في طول عمرها وتمتعها بالصحة الجيدة.

وأكد ” تولماش ” إن الملكة تعتاد الجلوس في جوف شجرة بلوط ميتة، مع احتسائها القليل من الويسكي، عند ذهابها في رحلة صيد كل شتاء، لافتًا إلى أنها تمارس هذا السلوك بعد يوم طويل من الصيد.

وأشار إلى أن الملكة إليزالبيث الثانية تستخدم هذه الشجرة تحديدًا لأنها كبيرة وجوفاء، مما يسمح لها باستخدامها كمأوى بعد يوم صيد طويل؛ فيما اعتادت الملكة الأم وخدمها، على شرب الشمبانيا ونبيذ فرنسي حلو، في ظلال شجر الأرز بحدائق أوكسفوردشاير.