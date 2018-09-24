لقطات نادرة للملك عبدالعزيز أثناء تدشين أول ناقلة نفط إلى خارج المملكة

عادل الحربي (صدى):

وثقت عدة صور، نشرتها الهيئة العامة للمواني، قيام الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله، بتدشين أول ناقلة للنفط السعودي إلى خارج المملكة، من ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، وذلك في شهر مايو من عام 1939م.

وتعد هذه الصور توثيقًا لأحد أهم الأحداث في تاريخ المملكة، برعاية مؤسس البلاد الملك عبد العزيز – رحمه الله، منذ 79 عامًا، حيث أظهرت الصور الملك عبد العزيز ويرافقه حشدٌ من المسؤولين السعوديين والمهندسين الأمريكيين.

ورصدت الصور الملك عبدالعزيز – رحمه الله، أثناء صعوده إلى متن الباخرة سوكال ” دي. جي. سكوفيلد ” ، وهو يفتح الصمام لضخ أول شحنة نفط إلى الباخرة.