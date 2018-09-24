للمجد والعلياء  ٨٨ عاما

٨٨ عاما لملحمة وطنية تحكي سيرة كفاح وتضحيه رجال قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن وتوحيده وعلى رأس هؤلاء الأبطال مؤسس المملكة العربية السعودية المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه .

٨٨ عاما سمتها البارزه هي الثبات على المبادئ الإسلامية المستمدة من كتاب الله العظيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلامتها الفارقه هي وحده الصف ونبذ الفرقه ومحاوله التصدي لكل عابث بأمن الوطن أو التطاول على مدخراته

اليوم الوطني مناسبة عظيمة تتجدد كل علم لغرس الإنتماء لهذا الوطن العريق فى نفوس الشعب الأبي الكريم المنتمي لدينه ووطنه وحبه لمليكه وقادته الأوفياء .

ونحن فى هذا اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز الكبير ونحن ننعم بالمنجزات الحضارية الكبيرة ورؤية الوطن ٢٠٣٠ التى تسعى دولتنا الحبيبة لتحقيق كل ما يمس حاجة المواطن والرقي بمستقبل أجياله

لنواصل مسيره الخير والنماء والعطاء فى ظل قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

..وكل عام ووطني بخير وسلام ..