بتوجيهات من وزير الداخلية.. الداخلية تحتفل باليوم الوطني88

سعيد العجل(صدى):

نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية ونادي ضباط قوى الأمن الداخلي يوم السبت الموافق ١٢ محرم ١٤٤٠هـ .

فعالية احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة وذلك تجسيداً للذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الإمام الموحد جلالة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وانطلاق مسيرة البناء والتنمية منذ عهده وعهد أبناءه من بعده حتى هذا العهد الزاهر عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكمل المسيرة متمسكاً بإيمانه وقوة عزمه وحزمه.

وقد شملت الإحتفالية العديد من الفعاليات والعروض والفلكلورات الشعبية والأناشيد الوطنية والألعاب الترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى توزيع الهدايا.

وقد أوضح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بأن الإحتفالية بهذا اليوم التاريخي تأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لإظهار كل ما من شأنه الاهتمام بمنسوبي الوزارة وأبنائهم ورعايتهم وعلى الأخص ذوي الشهداء، وتقديراً منه لشهداء الواجب وما قدمه أولئك الأبطال -رحمهم الله- من تضحيات في ميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم المليك والوطن، ولما تحمله هذه المناسبة في قلب كل مواطن من معاني الولاء والوفاء الذي يجسده التفاف الشعب حول قيادته الرشيدة في صورة وطن واحد على قلب رجلٍ واحد.