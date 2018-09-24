مسؤولون بمحافظة قلوة: هذه الذكرى تؤكد ما يعيشه المواطن من أمن ورخاء واستقرار

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعرب عدد من المسؤولين بمحافظة قلوة عن مشاعرهم الوطنية في يوم الوطن مؤكدين بأن هذه الذكرى تؤكد مدى ما يعيشه المواطن من أمن ورخاء واستقرار ورقي وازدهار وتطور.

حيث تحدث محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي بان المملكة العربية السعودية تعيش في هذه الأيام مناسبة غالية على قلوبنا جميعاًوهي ذكرى اليوم الوطني (٨٨)ومرور ثمانية وثمانون عاماًعلى توحيد هذا الكيان العملاق وتوحيد أجزاء الدولة السعودية على يد المغفور له بأذن الله المؤسس الملك عبدالعزيز “طيب الله ثراه”تحت لواء (لا إله الا الله محمد رسول الله)ومن بعده أبناءه البرره سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله جميعاًوحتى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله ورعاه”وفي هذا اليوم نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيره لحاضر زاهي ومستقبل مشرق في وطن الخير والنماء تحت قيادة حكيمة رفعت بهذا البلد بتوفيق من الله ثم بإخلاصهم ووفائهم حتى أصبح لهذا البلد مكانة كبيره بين الأمم.

وبهذه المناسبة أرفع بأسمي ونيابة عن مشايخ وأعيان أهالي محافظة قلوة والإدارات الحكومية والمراكز التابعة لها بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين”اطال الله في عمره”وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”

كما أننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية لم ولن ننسى جنودنا البواسل المرابطين على الحدود ونسأل الله لهم التوفيق والسداد وتحقيق هدفهم وأن يحفظهم ويسدد رميهم.

سائلاً المولئ عزوجل أن يحفظ بلادنا وحكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله”وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”حفظه الله”وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية”حفظه الله”وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة”حفظه الله”وكافة الأسرة الحاكمة أنه سميع مجيب متمنين لمملكتنا في يومها الوطني الرقي والتقدم والمزيد من التطور.

ورفع مدير شرطة محافظة قلوة العقيد خالد بن جمعان الغامدي اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة ولمعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق اول سعيد بن عبدالله القحطاني ولسعادة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية ونحن نحتفل جميعاً بهذه المناسبة العزيزة على النفوس حيث تمتلئ قلوبنا فخراً وعزاً لما قام بـه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي جمع شتات هذه البلاد ووحدها على أساس التوحيد المنبعث من الدين الإسلامي الحنيف لتقف بكل شموخ وعزة على ارض من الإيمان والوحدة.

وقد عبر عميد كلية العلوم والآداب بقلوة الدكتور عبد الرحمن علي الزندي عن حب الوطن والوطنية بقوله بأن ليس كل الكلمات تقال فقط أنها معنى أسمى من ذلك فالوطنية وحب الوطن هو إقامة شعائر الله وطاعته على أرضه حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى والتكاتف حول ولاة أمرنا حفظهم الله والسمع والطاعه لهم وأن نكون صفاً واحداً ضد أعداء الإسلام وأعداء هذا الوطن والاهتمام فى مقدرات الدولة والحفاظ عليها والإسهام فى بنائها وتطويرها ومنذ عهد المؤسس رحمه الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أولت الدولة اهتمامها فى بناء المواطن السعودي فى كافة المجالات التنموية والاقتصادية حيث أصبحت فى مصاف الدول المتقدمة فأنشأت الجامعات والمستشفيات والطرق السريعة والحدائق العامة والكثير من المشاريع التنموية التي تخدم المواطن .

قال رئيس بلدية محافظة قلوة المهندس عوض بن ملفي القحطاني أن اليوم الوطني الثامن والثمانون ترسيخ ( عشت ياوطني شامخاً) وتستمر مسيرة العطاء والتقدم والازدهار بالتوالي في كل عام وهذا العام في ذكرى اليوم الوطني 88 يحي فيه أبناء الوطن ذكرى توحيد هذه البلاد الغاليه ورفع شعار الولاء والتضحيه والاسلام وهي راية التوحيد وتجديد البيعة لولاة أمرنا وهذا اليوم الوطني يوضح تتويجاً لمسيرة النمو والتطور والبناء للدولة الحديثة وان تكون من افضل دول العالم الاسلامي على جميع الأصعدة .

المملكة تعتبر من اكثر الدول العربية تمسكاً بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وتجعل منه أسلوب حياة حتى أصبحت ملاذاً للمسلمين ويتمثل هذا الامر جليا من خلال عناية القيادة الرشيدة بشؤون الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين جل اهتمامها وتقديم كل غال في إعمارهما وتوسعتهما بشكل يوفر بدوره راحة الحجاج والزائرين في الحرمين الشريفين .والمتمثل هذا ولله الحمد في نجاح حج هذا العام المنصرم.

واردف مدير مكتب التعليم بمحافظة قلوة الأستاذ محمد سعيد عيسى الزهراني بقوله: بهجة وفاء وتجديد عهد وولاء في ذكرى اليوم الوطني (88 للمجد والعلياء) وباسم منسوبي مكتب التعليم ومدارسه نسطر : المشاعر الصادقة بالوفاء والتقدير والاعتزاز بجهود المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه) وأبنائه الملوك الميامين ، والأجداد والأباء المجاهدين في بناء الوطن .

المشاعر المخلصة بتجديد العهد والولاء لقائدنا ملك الحزم والعزم والأمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (حفظهم الله وعزهم ونصرهم) .

وأكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة قلوة الأستاذ علي محمد العويفي بأن 88 عاماً ومملكتنا الغالية ماضية على خطى الملوك وفي صدارتهم المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود الذي أسس الدولة على قاعدة متينة وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه الملوك البررة وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفي الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وساعده الأيمن سيدي مهندس الرؤية الطموحة 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- فقد سجل الوطن في عهده مبادرات واتخذ قرارات لافتة حققت معها الوطن حضوراً عربياً وإقليمياً وعالمياً وأصبح الوطن رقماً صعباً في المعادلة الدولية إنطلاقاً من ثقلها الديني والسياسي والاقتصادي لتحظى بإعجاب وتقدير دول العالم.

وأضاف مدير شعبة مرور قلوة رئيس رقباء سعيد أحمد العُمري بأن اليوم الوطني من كل عام مناسبة عزيزة على نفس كل مواطن سعودي يتابع من خلاله مسيرة التطور الكبير الذي شهده الوطن في كافة المجالات حتى أصبحت المملكة العربية السعودية وفي زمن قصير جدا في مصاف الدول المتقدمة مع مراعاتها و حرصها على الحفاظ على قيمها الدينية وتراثها والتزامها بالإسلام منهجاً وأسلوب حياة كما أولت الحرمين الشريفين اهتمامها الكبير وبذلت كل غالٍ في إعمارهما وتوسعتهما من أجل راحة الحجاج والمعتمرين والذي بدوره أظهر حرص الدولة على حرمات المسلمين وإبرازها بالصورة التي يتمناها كل مسلم.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب الزراعة الأستاذ أحمد بن علي آل عمر بأن اليوم الوطني 88 مناسبة تاريخية عزيزة في نفوس الجميع نستذكر فيها ما كانت عليه هذه البلاد من تشتت وفرقة وما وصلت إليه من لم الشمل بعد توحيدها على يد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وإكمال مسيرته من قبل أبناءه الملوك البررة سعود وخالد وفيصل وفهد وعبدالله رحمهم الله إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله

ونسجل فخرنا في هذا اليوم الأغر بما تحقق من نهضة شاملة وإنجازات كبيرة بمختلف المجالات. بمحافظة قلوة

وتحدث مدير مستشفى قلوة العام الأستاذ عبدالعزيز ابراهيم الزهراني بقوله نحتفل جميعا بذكرى توحيد هذه البلاد المباركة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز ال سعود طيب الله ثراه وتبعه أبناءه الملوك رحمهم الله حتى عهد مليكنا ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ال سعود ونستذكر في هذا اليوم البطولة والعمل والتطور والبناء حتى أصبحت بلادنا عزيزة شامخة ورائدة وأسأل الله ان يديم على هذا البلاد مليكها وأمنها واستقرارها ودمتِ يابلادي للمجد والعلياء.

وأضاف المشرف العام على المركز الصحية بقلوة الأستاذ عبدالله أحمد الحسني بأن اليوم الوطني يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة ونستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ.

وأكد رئيس مركز باللسود وآل سويدي الأستاذ محمد عبدالواحد العُمري بأننا نفخر جميعاً بهذا الوطن الغالي الذي هيأ لنا كل سبل الراحة للعيش فيه ليكون مصدر فخر واعتزاز لكل أبناءه فدمت يا وطني وطن العز والشموخ بقيادتك النبيلة للمجد والعلياء.

وأضاف رئيس مركز الشعب الأستاذ أحمد فرج الدياني بأن مناسبه حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه ال٨٨ ،ولما لهذه المناسبة من مكانه كبيرة في نفوس المواطنين وما يمثلهُ من مكانةً في بسط الامن والاستقرار وانطلاق مسيرة الخير والنماء منذُ توحيد شتات البلاد على يد الملك المغفور له بإذن الله عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه فإننا نُهني قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله وسمو امير المنطقة وكافة حكومتنا الرشيدة متمنين دوام الامن والاستقرار والرخاء والسلام .

وختم مدير مركز إسعاف قلوة بهيئة الهلال الأحمر السعودي أحمد بن مجهول العويفي أن اليوم الوطني للمملكة يعني وحدة وطن ومواطنين تحت راية الوطن السعودي حيث تسمى المواطنون باسمه فاكتمل المسمى (المملكة العربية السعودية) حيث يرفرف فوق ترابها وعلى رؤوس قادتها ومواطنيها علم الوحدة والتوحيد والشموخ والاباء وحيث بني الملك عبد العزيز، يرحمه الله مجداً صنعه لنفسه ولابنائه ومواطنيه من بعده وقد اذعن له التاريخ ليكتبه ويتحدث عنه فعاش الوطن والعلم والمليك .