وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة محطات الحاويات الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة محطات الحاويات الوطنية (NCT) إحدى شركات مجموعة نسما القابضة والمشغلة لميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، باب التقديم على وظائف إدارية وفنية للرجال حديثي التخرج وذوي الخبرة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت المسميات والشروط التالية:

– فني ميكانيكي (Mechanical Technician)

المتطلبات: دبلوم فني ميكانيكا أو ما يعادله بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن 4 سنوات.

– موظف رواتب (Payroll Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) أو ما يعادلهم بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مشرف تنسيق التدريب (Training Coordination Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– موظف تنسيق التدريب (Training Coordination Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مشرف تعهيد الموارد البشرية (Sourcing Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، تسويق، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– موظف تعهيد الموارد البشرية (Sourcing Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، تسويق، إدارة أعمال) بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مسؤول توظيف (Recruitment Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مشرف علاقات الموظفين (Employee Relations Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– مسؤول علاقات الموظفين (Employee Relations Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال) مع خبرة لا تقل سنتين.

– مشرف رعاية الموظفين (Employee’s Welfare Supervisor)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– مسؤول رعاية الموظفين (Employee’s Welfare Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، تسويق، علاقات عملاء، أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– كاتب إدارة وتوثيق (Administration & Documentation Clerk)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مهندس/مسؤول صحة وسلامة (Health & Safety Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كيميائية، صحة وسلامة، صحة عامة) أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات.

– فني كهرباء (Electrical Technician)

المتطلبات: دبلوم فني كهرباء أو ما يعادله (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– محاسب (Accountant)

المتطلبات: بكالوريوس (محاسبة، مالية) أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مطور برامج (Software Developer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن 4 سنوات.

– مهندس دعم تقنية المعلومات (IT Helpdesk Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن 4 سنوات.

– مشرف عمليات – متدرب (Operations Supervisor Trainee)

المتطلبات: دبلوم فني بعد الثانوية ويفضل درجة البكالوريوس (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مشغل رافعة – متدرب (Crane Operator Trainee)

المتطلبات: الثانوية العامة أو الدبلوم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مهندس شبكات (Network Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة حاسب، علوم حاسب) أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن 3 سنوات.

– مطور أوراكل (Oracle Developer)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، علوم حاسب) أو ما يعادلهم (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن 4 سنوات.

– موظف إداري (Administration Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مسؤول مرافق (Facilities Officer)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله (بدون خبرة) أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة ميكانيكية) بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

– مهندس كهربائي (Electrical Engineer)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية) بدون خبرة أو بخبرة لا تزيد عن سنتين.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح حاليُا من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط التالي هنا