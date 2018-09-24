بلدية ” رجال ألمع ” تدعو الجميع لحضور احتفالاتها لليوم الوطني بقرية رجال التراثية

محمد السعران(صدى):

دعت بلدية محافظة ” رجال ألمع ” المواطنين لحضور فعاليات الإحتفال باليوم الوطني الـ٨٨ بقرية رجال التراثية وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقة 15 ، 16 ، 1440/1/ 17هـ .

وقد ذكرت البلدية أن البداية ستكون يوم الخميس مع الإحتفال الرسمي الذي سيقام في التاسعة مساءً ، بينما في اليوم الثاني ستقام فعالية الإحتفاء برجال الأمن الداخلي عند الساعة التاسعة مساءً ، في حين ستكون فعالية اليوم الثالث والأخير وهو يوم الخميس هي فعالية مسرح الأسرة والطفل عند الخامسة عصراً .

من جانبه أكد رئيس البلدية الأستاذ ” سعيد بن علي آل حافظ ” أن هذه الفعاليات تأتي في المقام الأول والأخير للتعبير عن حب الوطن ومشاركة الأهالي هذه الفرحة داعياً المولى عز وجل أن يكلل مجهوداتهم بالنجاح وأن تنال الفعاليات إعجاب الجمهور .