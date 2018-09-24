بالفيديو.. طالب يقلد أصوات 15 قارئا مشهورا

القاهرة(صدى):

يمتلك شاب مصري موهبة جميلة وفريدة من نوعها، حيث يرتل الشاب القرآن الكريم بأصوات 15 قارئًا مشهورًا.

وظهر في مقطع فيديو، تقليد الشاب الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، لكل من ” الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ سعد الغامدي، الشيخ مصطفى اللاهوني، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ فارس عباد، الشيخ المنشاوي “، وغيرهم.

بالفيديو.. شاب يرتل القرآن الكريم بصوت 15 قارئا

يمتلك شاب مصري موهبة جميلة وفريدة من نوعها، حيث يرتل الشاب القرآن الكريم بأصوات 15 قارئًا مشهورًا.

وظهر في مقطع فيديو، تقليد الشاب الطالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، لكل من ” الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ سعد الغامدي، الشيخ مصطفى اللاهوني، الشيخ محمود خليل الحصري، الشيخ فارس عباد، الشيخ المنشاوي “، وغيرهم.

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