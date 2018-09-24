بالصور.. لمياء الفارس.. من هاوية لكرة القدم إلى مدربة محترفة

عادل الحربي(صدى):

كانت الشابة السعودية لمياء الفارس صاحبة الـ29 عامًا تمارس رياضة كرة القدم منذ صغرها في منزلها، لتكبر معها الهواية وتتحول إلى عملها؛ حيث أصبحت مدربة لفريق نسائي أمريكي.

وسردت لمياء الفارس، قصتها قائلةً: ” لعبت كرة القدم مع أخي منذ أن بلغت سن الـ17، اعتدت لعب الكرة مع إخوتي وأقاربي منذ صغري، بدأت بالتحديد في ساحة منزلنا في حال كان الجو جميلاً، نقسم أنفسنا ونلعب، وعندما تخرجت من المدرسة في سنة 2007 تعرفت على صديقتي التي لها فضل كثير بعد الله علي، وهي روح العرفج. ”

وأضافت: ” كنّا نجتمع مع رفيقاتنا ونقسم أنفسنا فريقين ونلعب من أجل الاستمتاع، في يوم ما اجتمعنا وطرحت روح فكرة أن نكوّن فريقاً نسائياً لكرة القدم، وكنا من أوائل الأندية النسائية ووافقتها، وأنا واحدة من مؤسسات فريق تشالنج، هذه البداية وإلى يومنا الحاضر أنا لاعبة في فريقي ولم أتخل عنه. ”

وتابعت: ” أنا حالياً في الولايات المتحدة، عند انتهائي من البرنامج أستعد لبدء موسم كرة القدم، وبما أنني إحدى مؤسِّسات فريق تشالنج سوف أقوم بعمل لاعبة ومساعدة مدربة. ”

واستطردت الفتاة الطموحة: ” ألعب في مركز الهجوم، لكن المدربة تعدني (جوكر) لقدرتي على اللعب في أكثر من خانة، ومنها حراسة المرمى، وأثناء غياب المدربة أقوم بالتدريب، فأنا أعمل مدربة للأطفال من سن 9 أشهر نظراً لحاجة حتى الأطفال للتمارين الخاصة بالعضلات والتوازن إلى 6 سنوات. وسبق أن كنت مدربة في أكاديمية ” أكون ” لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم من سن الـ 8 إلى 18 سنة، وحينما يتخرجن منها يشاركن في الفرق الموجودة في الرياض، وسبق أن دربت في مدارس جامعة الأميرة نورة بالرياض لألعاب كرة السلة والطائرة والقدم للمرحلة الابتدائية. ”

وأكدت: ” أنا هاوية وشغوفة بلعب الكرة، ولم أتخل عنها في يوم، أجد نفسي فيها كثيراً، وأطمح أن أصبح مدربة ناجحة في بلادي، وأساهم في تطوير كرة القدم، وأنشئ أكاديمية معتمدة لتدريب النساء في كرة القدم ” ، مضيفة: ” شاركت في دورات بالرياض وخارجها، ولدي شهادات حاصلة عليها من الولايات المتحدة وأخرى من السعودية. ”

وأشارت ” الفارس ” إلى: ” فريقنا سبق أن لعب مباريات في دول أخرى استضافته، مثل أبوظبي والمنامة والدوحة، وتظل المنامة هي الأكثر اهتماماً بلاعبة كرة القدم الخليجية، حيث تولي عناية كاملة بها منذ الصغر من حيث الأداء الفني والبنية الجسمانية واللياقة البدنية حتى إن في البحرين لاعبات متفرغات للعبة تمامًا، وأتمنى الوصول إلى هذا القدر من الاهتمام من خلال جهة رياضية في المملكة. ”