الإطاحة بـ 355 متهما بقضايا الإرهاب خلال عام

نايف السالم(صدى):

قامت الأجهزة الأمنية بالإطاحة بـ 355 متهمًا بقضايا الإرهاب وأمن الدولة؛ وذلك خلال العام المنصرم 1439.

وعن المتهمين، منهم متهم مجهول الجنسية، وآخر نازح، بالإضافة لآخرين من 31 دولة، اختلفت جنسياتهم واتفقوا على تهديد أمن المملكة، حيث جاء إجمالي الموقوفين حسب الجنسية:

” اليمن 123 متهمًا، سورية 55، مصر 41، السودان 19، باكستان 18، تركيا 16، الهند 14، الفلبين 13، الأردن 5، أفغانستان 3، لبنان 3، إندونيسيا 2، الصين 2، قطر 2، البحرين 2، تشاد 1، تشاد 1، مالي 1، عمان 1، الإمارات 1

، روسيا 1، إريتريا 1، كندا 1، الصومال 1، إيران 1، قرغيزستان 1، كينيا 1،

نيجيريا 1، فلسطين 1، سريلانكا 1، أميركا 1، إثيوبيا 1، مجهول الجنسية 1، نازح 1 ” .