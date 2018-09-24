بالصور.. فتاة تذبح والدتها وشقيقتها وتحاول الانتحار

واشنطن(صدى):

في جريمة مروعة، أقدمت فتاة تبلغ من العمر 15عامًا على ذبح شقيقتها ووالدتهما؛ وذلك في الوقت الذي كانت فيه الاثنتان تستنجدان ويسمع صراخهما عبر رقم الطوارئ ” 911 ” .

وبالتطرق للتفاصيل، قامت الفتاة بقتل والدتها البالغة من العمر 44 عامًا وشقيقتها؛ وذلك داخل منزل الأسرة بولاية ” ألاسكا ” ، حيث قال موظفو ” 911 ” إنهم تلقوا مكالمة هاتفية لأنثى تصرخ وتطلب النجدة للمساعدة، وسماع صوت الأم وهي تلفظ الأنفاس الأخيرة.

ووصلت الجهات المسؤولة لموقع الجريمة ووجدوا الأم وابنتها جثتين هامدتين على الأرض بغرفة المعيشة، ولا تعرف السلطات حتى الآن دوافع الجريمة.

وذكر رجال الأمن أن القاتلة نفسها حاولت الانتحار بعد أن قامت بالجريمة المزدوجة، وذلك يبدو من آثار السكين عليها في شكل طعن ووخز بالرأس، وقد اتضح أنها استخدمت العديد من السكاكين الأخرى في العمل المروع.

يُذكر أن الأبنة تعالج الآن في المستشفى من جروحها؛ ليتم التحقيق معها وكشف ملابسات الواقعة .