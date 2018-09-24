أكثر 3 دول استهدافا لوكالات التكنولوجيا.. المملكة من بينهم

علي القحطاني (صدى):

أكد مشاركون بأكبر مهرجان عالمي للفضاء والتكنولوجيا، أن المملكة من أكثر 3 دول مستهدفة لإنشاء وكالات مبيعات التكنولوجيا، بالإضافة إلى أمربكا وتركيا.

وشاركت خلال المؤتمر 20 شركة ناشئة في مجالات التقنية، بحضور أكثر من 100 مستثمر، و150 مؤسسة متخصصة من مختلف دول العالم، مشاركات من عدة جهات معروفة ممثلة في البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى شركات متنوعة مثلت 132 دولة، وتخصصت في مجالات الطاقة، التكنولوجيا البيئية، الصحة، الخدمات اللوجستية، تكنولوجيا الفضاء.

وشهدت الدول الثلاث، مؤخرًا تطورًا سريعًا في مجال التقنية، وأصبحت محط أنظار لكبريات شركات التكنولوجيا، خاصة أنها تعتمد في خططها المستقبلية على التكنولوجيا بشكل كبير، وتمتلك اقتصادات قوية.