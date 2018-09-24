عفاف شعيب عن دورها بمسلسل رأفت الهجان: صفوت الشريف أجبرني عليه

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصري عفاف شعيب، مفاجأة عن دورها بالمسلسل الشهير ” رأفت الهجان ” ، مؤكدة أنها كانت قد رفضت المشاركة في العمل وصممت على ذلك، ولكن صفوت الشريف – وزير الإعلام المصري حينها – أجبرها على تأدية دورها كشقيقة رأفت الهجان بالمسلسل.

وأوضحت ” شعيب ” ، أنها رفضت الدور، لأن العمل عُرض عليها بعدما قدمت بطولة مسلسل ” الشهد والدموع ” ، لتفاجأ بصغر مساحة الدور المعروض عليها في ” رأفت الهجان ” ، وأنها ستقدم جملة واحدة فقط في الحلقة الأولى، مما جعلها ترفض الدور، فأخبرت مؤلف العمل الراحل صالح مرسي بذلك، قائلة: ” أنا كومبارس في الحلقات.. يا نهار أسود.. لا مش هعمله ” .

ولكن القائمين على المسلسل، أصروا على أن تلعب ” شعيب ” هذه الشخصية، في حين كانت ترفضه هي بشكل قاطع، وفي اليوم التالي، كانت تتوجه لتصوير عمل آخر، لتفاجأ باتصال في منزلها، وأخبرتها الخادمة أنه مكتب الوزير، وحين ردت ” شعيب ” ، وجدت أن المتصل هو صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري حينها.

وقالت الفنانة المصرية أن الوزير تحدث معها بنبرة غاضبة، قائلًا: ” يعني إيه مش هتعملي الدور ؟ ” لتجيبه بأن الدور صغير، فهاجمها قائلًا: ” عفاف هانم بلاش الغرور وبلاش الكبرياء.. في فنان كبير وفنان صغير.. هتعملي الدور ” ، ثم أغلق الهاتف في وجهها.

وأكدت عفاف شعيب، أن هذا الموقف أصابها بالرعب، لتتوجه بعدها على الفور إلى تصوير المسلسل الآخر، وهناك جاء إليها المخرج المصري يحيى العلمي ليسألها قائلًا: ” ها هتشتغلي؟ “، لتجيبه مؤكدة أنها ستشارك في المسلسل.

جدير بالذكر، أن المسلسل المصري ” رأفت الهجان ” ، مر على عرضه نحو 30 عامًا، حيث عُرض الجزء الأول منه عام 1988، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم الراحل محمود عبدالعزيز ويسرا وعفاف شعيب ويوسف شعبان.