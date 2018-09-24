رابطة الإبداع الخليجي تتألق في فعاليات اليوم الوطني الـ 88 تحت شعار ” سلماننا “

سعيد العجل(صدى):

انطلقت مساء أمس فعاليات اليوم الوطني الـ 88 الذي تنظمة رابطة الإبداع الخليجي بالشراكة مع أرض الحضارات تحت شعار “سلماننا وذلك في جبل القارة بالأحساء برعاية شركة الاحساء للسياحة والترفيه .

واشتملت الفعاليه على أوبريت وطني مكون من خمس لوحات شعرية صاغ كلماتها خسمة شعرا من دول مجلس التعاون الخليجي وتألق بأدائها خمسة منشدين سعوديين وكذلك أوبريت للأطفال وأمسية شعرية للرجال شارك فيها شعرأ خليجيين وامسية نسائية سعودية ومعرض تشكيلي مكون من 88 لوحة فنية وطنية اشتملت على فن التصوير والرسم والنحت والتصميم بالاضافة الى مسابقات الجمهور.

وأكد مدير العلاقات العامة في رابطة الإبداع الخليجي شديد ال سعد في تصريح اعلامي على اهمية تقديم فعاليات اليوم الوطني بصبغة خليجية حيث شارك في الفعالية أكثر من 43 عضواً من اعضاء رابطة الابداع الخليجي من دول مجلس التعاون الخليجي مبينا بأن الفعاليات استهدفت جميع شرائح المجتمع؛ مؤكداً حرص الرابطة على تقديم فعاليات متنوعة ومختلفة للجمهور.

وشكر ال سعد شركة الأحساء السياحة والترفيه وذلك على رعايتهم للفعاليات كما اكد بأن رابطة الإبداع الخليجي على اتم الإستعداد بتنظيم الإحتفالات معتمدةً بعد الله على أعضائها.

فيما اشاد رئيس مجلس غرفة الاحساء الاستاذ عبداللطيف العرفج بالفعاليات مؤكداً بأن هذه الفعاليات تعزز من الولاء وتنمي الوطنيه في نفوس النشء وشكر رابطة الابداع الخليجي على تنظيم هذه الفعاليه ومشروع أرض الحضارات على استضافة مثل هذه الفعاليات النوعية والمتجددة وأكد محمد بن عبد الرحمن العفالق عضو مجلس إدارة شركة الأحساء للسياحة والترفيه ورئيس اللجنة التنفيذية بالشركة أن احتضان مثل هذه الفعاليات وخاصة المناسبات الوطنية من أولويات الشركة إيمانا منا بأهمية الشراكات المجتمعية والتي تضعها الشركة ضمن خططها السنوية.