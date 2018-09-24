بالفيديو.. طفلة تتعرض لضربة بـ ” السيف ” خلال احتفالات اليوم الوطني
تلقت طفلة ضربة طفيفة على رأسها بـ ” سيف ” أثناء مشاركتها في أحد المجالس خلال احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
وظهر في مقطع فيديو مشاركة الطفلة مجموعة من الرجال بالرقصات الشعبية في أحد المجالس، ليسقط سيفًا على رأسها وتضع يديها على رأسها إثر تعرضها للضربة.
ومن جانبه، تفاعل شيخ قبيلة مع حادث الطفلة، وتم تعويضها بـ ” شيك ” بقيمة 50 ألف ريال، كما ظهر في الصورة التي تحملها الطفلة مع الشيك.
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سالم[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 1 ساعة
عطوها العين
مايبيلها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31797 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب المقطع منتشر. بس مافيه احد حدد المكان واي قبيله ليش ما تنزون الخلر كامل والى تريحون نفوسكم
متحت[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة
مره الوليه حلاوتهم كانت تورأص بفرح وطاحت بالترعه … وبعد كدا العومده مغاوري ادها قاموسه وطبأين كوشري بالفطير المشلتت
ابو منار[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 53 دقيقة
البنت عند امها والحريم فقط
كيف سمح ابوها انها تتراقص عند الرجال
مافي وجه حياء ولا حشمه
والله انها بداية تخوف
اجل توقعو الاسؤ والايام المقبلة
نسال الله الستر والعافية
نحن في زمن القابض على دينه كالقابض على جمره