بالفيديو.. طفلة تتعرض لضربة بـ ” السيف ” خلال احتفالات اليوم الوطني

عادل الحربي(صدى):

تلقت طفلة ضربة طفيفة على رأسها بـ ” سيف ” أثناء مشاركتها في أحد المجالس خلال احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وظهر في مقطع فيديو مشاركة الطفلة مجموعة من الرجال بالرقصات الشعبية في أحد المجالس، ليسقط سيفًا على رأسها وتضع يديها على رأسها إثر تعرضها للضربة.

ومن جانبه، تفاعل شيخ قبيلة مع حادث الطفلة، وتم تعويضها بـ ” شيك ” بقيمة 50 ألف ريال، كما ظهر في الصورة التي تحملها الطفلة مع الشيك.

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