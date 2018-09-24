أضرار طلاء الأظافر على صحة المرأة

أماني الغامدي(صدى):

يجذب طلاء الأظافر كل امرأة، وعلى الرغم من الجمال الذي يضفيه على أصابع اليدين إلا أنه قد يضر بصحتك كثيراً ويسبب لكِ مشكلات صحية متعددة لاحتوائه على مجموعة من المواد الكيماوية التي لها بعض التأثيرات الضارة.

ومن هذه المواد :

1. مادة ” الفورمالديهايد ”

يحتوي طلاء الأظافر على مواد كيماوية مختلفة منها مادة “الفورمالديهايد”، التي يتم استخدامها كمادة مقوية للأظافر، إلا أنها تعد مادة مسرطنة بالإضافة إلى أنها تسبب الحساسية وبعض أنواع الطفح الجلدي. وإذا تم التعرض لها بشكل مفرط فقد تؤدي للإصابة بحساسية الصدر أو الربو، لذلك احرصي على قراءة الملصق الخارجي للطلاء جيدًا، لتتأكدي من خلوه من هذه المادة.

2. مادة ” التولوين ”

وتُستخدم هذه المادة في طلاء الأظافر للحصول على الملمس الناعم والأملس للطلاء ومنع تكتله داخل العبوة، وتتمثل أضرارها في تهيج العين والتهاب الحنجرة والرئتين، وتؤثر كذلك على الجهاز العصبي.

ووفقًا لما ذكرت إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، فإن هذه المادة تسبب في بعض الأحيان العقم لدى السيدات، لذلك فقد نصحت باستخدام طلاء الأظافر الذي يحتوي على مادة التولوين بنسبة 50% فقط وهي نسبة آمنة حسبما ذكرت.

3. مادة ” ديبوتيل الفثالات ”

تمنح هذه المادة طلاء الأظافر رائحة مميزة لكنها تتسبب في إحداث العديد من المشكلات للمرأة الحامل، التي ترتبط معظمها بـالإجهاض، بالإضافة إلى إحداث اضطرابات في الغدد الصماء.

نصائح عامة للحفاظ على صحتك عند استخدام طلاء الأظافر:

اعتني باستمرار بأظافرك من خلال استخدام الوصفات الطبيعية، التي تساعد على تقويتها ونموها.

قللي قدر الإمكان من استخدام طلاء الأظافر في النهار، يمكنك الاكتفاء بوضعه في المناسبات فقط.

احرصي جيدًا عند وضع الطلاء بعدم ملامسته لجلدك، تجنبًا لآثاره الضارة.

رطبي أظافرك بشكل يومي بالمنتجات الخاصة بهذا الأمر، لمقاومة تكسرها وتقشرها.

انتبهي جيدًا عند إزالته بعدم ملامسة مزيل طلاء الأظافر (الأسيتون) لأصابعك، منعًا لتهيج الجلد.