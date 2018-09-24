بالفيديو.. سيدة كويتية تهنئ المملكة بالعيد الوطني

خالد الظفيري(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام سيدة كويتية بتهنئة المملكة؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني 88 واصفة إياها بـ ” حزام ظهر الخليج ” ، مستعرضة أدوار ملوك السعودية في تحرير الكويت.

وظهرت السيدة بالفيديو وهي تقف بسوق ” المباركية ” قائلة: ” نبارك حق السعودية من ملكها إلى أصغر واحد، ألف مبروك وعيدكم عيد أهل الكويت، والسعودية طرف تحرير للكويت ” .

واستكملت السيدة حديثها: ” في سنة 1961 حشد الملك سعود قواته؛ للحفاظ على استقلال الكويت، وفي عام 73 كذلك، وعام 91 أيضًا ما قصر الملك فهد، والآن جانا ملك الحزم والعزم الملك سلمان، وابنه الأمير محمد بن سلمان -الله يحفظهم-، أنتم ذخر يالسعودية وحزام ظهر الخليج ” .