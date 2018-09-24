عمرو دياب يبدأ أولى جولات ” كل حياتي ” في لندن

أماني الغامدي(صدى):

يحيي الفنان المصري عمرو دياب، حفلًا فنيًا كبيرًا في SSE Arena بلندن يوم الأحد 28 أكتوبر المقبل، ضمن جولته الفنية الأولى لألبومه الجديد ” كل حياتي “.

ومن المتوقع أن ينتهي عمرو دياب من إطلاق جميع أغاني الألبوم خلال الشهر المقبل، حيث أنه يتبع طريقة خاصة في طرح الأغاني من خلال طرح كل عدة أيام أغنية.

يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية ” يتعلموا ” وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد ” كل حياتي “، والذي من المقرر طرحه كاملًا قريبًا في الأسواق.