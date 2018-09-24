بالصور.. الشؤون الإسلامية تشارك المواطنين فرحة الاحتفال باليوم الوطني

محمد السعران(صدى):

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مجموعة كبيرة من الهدايا العينية في إطار مشاركاتها بالفعاليات والبرامج والمناشط ابتهاجاً بمناسبة الذكرى الـثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية، التي تنفذها الوزارة هذا العام لأول مرة في تاريخها في إطار سعي الوزارة لمواكبة الرسالة المنشودة من جميع الأجهزة الحكومية والأهلية؛ في ترسيخ مفهوم المواطنة وقيمها لدى المجتمع، من خلال منابرها الإعلامية المتاحة، وقنوات تواصلها المختلفة، بمشاركة مختلف فروعها بمناطق المملكة.

وأبان المدير العام للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المكلف عبدالرحمن بن محمد العطاالله أن من البرامج التي نفذتها الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام توزيع عدد كبير من المصاحف الفاخرة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والهدايا العينية بالمستشفيات للجنود المنومين والمرضى وبالمراكز التجارية التي تقام بها الفعاليات ويقصدها المواطنون، لافتاً إلى أن الوزارة جهزت كونترات التوزيع بعدد من الأسواق والمراكز التجارية بمدينة الرياض شملت: أسواق القصر مول، ومركز الرياض بارك، وأسواق الرياض غاليري، إضافة إلى توزيع الهدايا عبر السيارات الجوالة في مختلف طرق الرياض.

وأشار العطاالله إلى أن الوزارة هذا العام وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شهدت حراكاً دؤوباً ومشاركة فعالة في هذه الذكرى التي تحمل في طياتها تاريخاً حافلاً ومجيداً لقادة هذه البلاد المباركة، مثمناً التعاون الكبير من الأجهزة الحكومية المختلفة التي سهلت أعمال الوزارة في المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، مقدماً شكره لجميع العاملين من منسوبي الوزارة الذين ساهموا في إبراز العمل وتميزه، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخائها واستقراراها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.