7 نصائح للقيادة بأمان خلال ساعات الليل

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تعتبر القيادة الليلية تحدياً كبيراً لبعض قائدي السيارات بسبب ظروف الإضاءة الغير جيدة، كما أن التقدم في العمر وتعاطي أدوية معينة يزيدان من صعوبة القيادة ليلاً، ولقد كشفت دراسة بريطانية أن 40٪ من جميع حالات الحوادث تحدث في ساعات الظلام، وغالباً ما يكون سببها النعاس خلف مقود القيادة.

ولقد قدم الخبراء البريطانيين بعض النصائح التي تُساعدك للقيادة بأمان في الفترة الليلية وهي كالتالي:

1- تأكد من ضبط إضاءة مصابيح السيارة، وأن لا تكون خافتة وضعيفة

2- قم بإضاءة اللمبات العالية في حال مواجهة سيارة أخرى على الطريق لكي تنتبة إليك

3- حافظ على نظافة زجاج السيارة من الداخل والخارج لتجنب زيادة التوهج

4- يجب عدم ارتداء السائقات عدسات داكنة أو ملوّنة أثناء القيادة الليلية

5- تجنب القيادة بسرعات عالية، حتى تستطيع التصرف في الحالات الطارئة

6- أخذ فترات راحة منتظمة عند القيادة لمسافات طويلة، ويفضل أخذ راحة كل ساعتين لشرب القهوة والماء وتجديد النشاط

7- بالنسبة للسائقين الذين يتعاطون أدوية في المساء، فإنه من الأفضل أن يتخلوا عنها عند القيادة