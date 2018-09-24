” الداخلية ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بـ3 مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لصحة السجون، باب التقديم على عدد من الوظائف الطبية المؤقتة للعمل في المراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون في كل من المناطق التالية ” الرياض، وجدة، وجازان “.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الوظائف المتاحة تحت المسميات والشروط التالية:

1- طبيب استشاري في الأمراض المعدية ” للرجال فقط “:

– يشترط الحصول على الزمالة السعودية أو الأمريكية أو ما يعادلها في التخصص مع خبرة عملية خمس سنوات.

2- طبيب مقيم ” للرجال والنساء “:

– البكالوريوس في الطب والجراحة مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

كما أشارت إلى أن الأفضلية للسعوديين كما سيتم رفض أي طلب غير مكتمل أو غير مطابق للشروط أعلاه، لافته إلى أن التقديم يبدأ ايوم الأربعاء بتاريخ 2018/09/26م وحتى نهاية يوم الخميس بتاريخ 2018/10/04م.

وأضافت الوزارة أن من يرغب العمل في هذه الوظائف وتنطبق عليه الشروط الموضحة أعلاه إرسال صورة من السيرة الذاتية والمؤهلات والمستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]