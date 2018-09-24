بالفيديو .. شركة سعودية تواكب اليوم الوطني بعرض يربط التاريخ بالمستقبل الواعد

سعيد العجل(صدى):

واكبت شركة التطبيقات الرقمية الحديثة مناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة بتصميم عرض مرئي تم بثه في حسابات الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع هذه المناسبة العزيزة، وقد صمم العرض بحيث يأخذ المشاهد في رحلة بصرية وفكرية في الوقت نفسه، عبر تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها.

تكوّن العرض المرئي من ثلاثة أجزاء تبدأ بحديث لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد فيه حفظه الله على الفرح برؤية ما يملكه أبناء الوطن من تأهيل علمي عالي المستوى، وما حققته المملكة من التطور في شتى المجالات، كما يؤكد أيده الله خلال هذا الحديث أن أبناء هذه البلاد لحمة واحدة يفرحون لبعضهم ويقدّرون نجاح بعضهم.

يركز هذا الجزء أيضاً على وفاء الملك سلمان حفظه الله لإخوته الملوك الذين كان لهم نعم العضيد منذ تأسيس البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وقد ظل خادم الحرمين الشريفين يؤكد في أكثر من مناسبة على هذا الوفاء كقيمة أساسية في المجتمع السعودي.

أما الجزء الثاني، فقد امتلأ بمضامين التحفيز المنطلقة من مكونات تاريخية عريقة، مستشهداً بحديث ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن الشخصية السعودية بوصفها أهم عنصر لتحقيق التقدم مستمدةً ذلك من القيم والمبادئ والركائز التي عرف بها الشعب السعودي وامتلاكه الدهاء والعزيمة الجبارة التي جعلته يصل لأي شيء يقتنع به.

فيما يركز الجزء الثالث من العرض على آفاق المستقبل الواعد للمملكة في ظل رؤية 2030 وما تضمنته من نقلات نوعية على مستوى تنويع الاقتصاد وتمكين الموارد البشرية وتحسين جودة الحياة، مع لقطات متنوعة تعكس التطور الحضاري الذي أنجزته المملكة في مجالات العلم والتحول الرقمي والطب والصناعة والثقافة بجانب إطلالات على المشروعات المستقبلية العملاقة المرتقبة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية.

تميز هذا العرض برؤية إخراجية نجحت في دمج مجموعة كبيرة من الصور التاريخية والعناصر البصرية والحركية لتصنع خطاً زمنياً مرتبطاً بين مراحل التأسيس الأولى مروراً بالحاضر وحتى المستقبل، كما تضمن كذلك تسليط الضوء على أسس عليا تعتز بها المملكة كمسيرة توحيد وبناء الدولة، وخدمتها للحرمين الشريفين وعمقها الحضاري ووحدتها الوطنية بالإضافة إلى تقديرها لأبناء الوطن الذين يعززون مسيرته ويذودون عنه.

المهندس عبد العزيز السالم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التطبيقات الرقمية الحديثة ذكر أن هذا العمل كان جزءاً من إسهام الشركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، وقد جاء حصيلة عمل إبداعي قام به فريق سعودي بالكامل في وقت قياسي، ودون الاستعانة بأي خبرات خارجية، مشيراً إلى اختيار عبارة “نهضة وطن تسابق الزمن” ليكون عنوان هذا العرض المرئي المقدم احتفالاً اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، في إشارة إلى التحول الكبير الذي يعيشه الوطن في اتجاهه لتحقيق رؤية 2030.

وأضاف السالم ” لا حدود لما يمكن قوله عن الوطن، فضلاً عن أن يكون هذا الوطن بحجم وأهمية مملكتنا الحبيبة، هذه الدولة الاستثنائية في أنموذج تكوينها ومتانة دعائمها وقوة تأثيرها على العالم، وقد عملنا من خلال العرض على تبيان ما امتلكته قيادة هذا الوطن من رؤية ثاقبة استطاع السعوديون بدورهم تحويلها إلى واقع، فكانت الأفعال تسبق الأقوال، وباتت المنجزات أكبر محفز على صنع مستقبل زاهر في شتى الأصعدة”.

يشار إلى أن شركة التطبيقات الرقمية الحديثة هي إحدى المؤسسات السعودية التي تختص بمشاريع التحول الرقمي عبر توظيف أحدث التقنيات لتعزيز الجهود التنموية لشركائها في القطاعين الحكومي والخاص، وتعمل الشركة على دعم الكفاءات الوطنية ورفع الوعي بالأهمية المتصاعدة للتقنيات الرقمية في الحياة اليومية والاستعداد لتحقيق أفضل استثمار لهذه التقنيات في خدمة الوطن ومشاريعه النوعية في المستقبل القريب.