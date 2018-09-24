كيفية تعديل وتضخيم صوت محرك السيارة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر تعديل صوت المحرك وتضخيمه، من أكثر الأشياء التي يحب فعلها عشاق السيارات خاصة الشباب، ويعتبرون أن صوت المحرك الضخم دليل على قوة السيارة، لهذا يسعى كثير من الشباب إلى تغيير صوت محرك سيارتهم، وهو ما سوف نتحدث عنه اليوم هنا.

يتم تعديل صوت المحرك من خلال عدة خطوات يتم ضبطها بدقة كبيرة وبطريقة متوازنة حتى لا تجلب الضرر للمحرك، حيث يجب في عملية تغيير صوت المحرك التنسيق والضبط بين عدة أجزاء للسيارة في نفس الوقت، وهي آليات المحرك ومنفذ العادم والسحب، ويقوم بهذه العملية مهندسين متخصصين.

ويتم تعديل صوت محرك السيارة القديمة عن طريق الاستعانة بأنظمة العادم الرياضية، وذلك من خلال استعمال كاتم صوت خلفي رياضي، أو يمكن التعديل من خلال ما يسمى بالمشغلات الصوتية، حيث توفر بعض الإعدادات المختلفة الخاصة بالصوت، حيث توجد بهذه الأجهزة الصوتية سماعات خاصة تعمل على توليد صوت العادم المرغوب.