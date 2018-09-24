وزير الدفاع الروسي: موسكو ستسلم ” إس – 300 ” لسوريا خلال أسبوعين

موسكو(صدى):

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم الاثنين، عن قيام موسكو بتسليم منظومات ” إس-300 ” للدفاع الجوي إلى سوريا خلال أسبوعين.

جاء ذلك بعد إسقاط طائرة ” إيل-20 ” الأسبوع الماضي، حيث وضع ” شويغو ” – في كلمة ألقاها اليوم – مسؤولية إسقاط الطائرة على إسرائيل، والتي تمت بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية، مساء الاثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 15 عسكريًا روسيًا.

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن الجيش الإسرائيلي لم يبلغ الطرف الروسي عبر الخط الساخن بنيته في شن غارات جوية على سوريا، إلا قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يسلم للعسكريين الروس معلومات دقيقة عن المنطقة التي ستتعرض للهجوم وادعى أن الغارات ستُنفّذ في شمال البلاد، مما منع الجيش الروسي من إبعاد طائرته عن منطقة الخطر.

وأشار ” شويغو ” ، إلى أن هذه الحادثة أجبرت روسيا على اتخاذ خطوات جوابية مناسبة، بهدف تعزيز أمن عسكرييها.