وفاة طفلة إثر تماس كهربائي بعمود إنارة بالمجاردة

أبها(صدى):

شهدت محافظة المجاردة مساء أمس، وفاة طفلة عمرها 9 سنوات؛ إثر تماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بشارع ” الفن ” ؛ حيث قام الدفاع المدني بإغلاق الإنارة بالشارع؛ وذلك بعد اكتشافه خللاً بعدد من أعمدة الإنارة في الشارع.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت الطفلة تتنزه مع عائلتها في شارع ” الفن ” ؛ باليوم الوطني، حتى تعرضت لصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بالشارع المنشأ حديثًا بمحافظة المجاردة.

وباشر الدفاع المدني الحالة وقام بمراجعة شارع الفن، حيث اكتشف وجود تماس كهربائي في 5 أعمدة؛ وهو الأمر الذي دفعه لإغلاق التيار الكهربائي من شارع الفن فورًا، وعدم تشغيل الإنارة إلا بعد التأكد من سلامة الأعمدة والوضع تمامًا.