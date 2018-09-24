5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تخلصك من التجاعيد

أماني الغامدي(صدى):

تعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، إحدى أهم الوسائل التي تعمل على تجديد البشرة، وتخليصها من التجاعيد، كما تفعل ” الكريمات واللوشن ” ، فضلًا عن فاعليتها في الحماية من أشعة الشمس الضارة وآثار تلوث البيئة، والتي تسبب شيخوخة مبكرة للجلد.

وتتمثل هذه المصادر الغذائية التي تتضمن مضادات الأكسدة، فيما يلي:

1- القهوة: فتعتبر الصبغة التي تمنح حبوب القهوة لونها، هي مواد مضادة للأكسدة، وأثبتت فاعليتها في الحد من التجاعيد، وتحسين مظهر البشرة.

2- العنب: فيحتوي العنب على توليفة من مضادات الأكسدة التي تحمي من الأشعة الضارة للشمس، سواء بتناول العنب أو بذوره أو الزيت المستخلص منها.

3- عائلة التوت: فتعد كل ألوان التوت الأحمر والأسود والأزرق والأبيض، مصادر غنية بمضادات الأكسدة، والتي تغذي البشرة وتحميها من التجاعيد.

4- الرمّان: حيث يحتوي على عدة أنواع من مضادات الأكسدة التي تحمي من أضرار الشمس، وتبطئ تجاعيد الوجه والرقبة وخطوط الوجه التي تظهر على الجبهة وحول الفم.

5- الحمضيات: حيث تزوّد كل الأطعمة الغنية بفيتامين ” سي ” الجلد بالمادة الأساسية اللازمة لصناعة الكولاجين، وهي الطبقة التي تبطّن البشرة وتمنحها مظهر الليونة.