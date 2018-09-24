” التجارة ” توضح حالات خروج المركبة من الضمان

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، أنه في حال تم عمل الصيانة الدورية للمركبة وفق كتيب المالك ووجود فواتير التغيير فلا تخرج المركبة من الضمان.

وجاء ذلك ردًا على شكوى مغرد، قائلًا ” انا عندي سيارة وخربت المكينة وهي على الضمان فرفضوا ان يصلحوها بحجت لم اعمل الصيانه بإستمرار في الوكاله علما بان بعض تغيرات الزيت في البناشر والبعض في نفس الوكاله وعملت اكثر من ثلاث صيانات في الوكاله هم فكوا المكينه قبل اربعة شهور وغيرو لها البلوف.. “.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضل بقراءة دليل حقوق المستهلك من خلال الرابط التالي هنا