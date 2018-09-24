” التنمية الاجتماعية ” في مكة يشارك بالاحتفال باليوم الوطني 88

نايف السالم(صدى):

شارك مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانون للملكة العربية السعودية وذلك بالمعرض الخاص بهذه المناسبة بسوق الحجاز بالعاصمة المقدسة خلال يومي السبت والأحد الموافق١٢-١٣ /١/ ١٤٤٠هـ

ويهدف المعرض الى تسليط الضوء على ما تشهده التنمية الاجتماعية من تطور وازدهار منذ تأسيس هذه البلاد وتوحيدها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وصولاً الى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملم سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان حفظهما الله.

كما تم توزيع اكثر من ٣٠٠ توزيعات وطنية لرواد المعرض ابتهاجا بهذه الذكرى السعيدة وسط الأغاني والأهازيج الوطنية.

وقد قدم مدير مركز الاجتماعية بمكة المكرمة الاستاذ ساعد بن محيل الصواط تهنئته بهذه المناسبة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وان يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وان ينصر جنودنا الابطال المرابطين على ثغور المملكة.