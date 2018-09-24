” مودة ” تعتزم إقامة حفل شاي لتكريم الإعلاميين ومشاهير السوشال ميديا

تركية البدر(صدى):

في بادره حسنه وتكريميه من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز ” حفظها الله ” ، تعمد جمعية مودَة للحد من الطلاق وآثاره لإقامة حفل شاي على شرف الإعلاميين وبعض مشاهير برامج التواصل الاجتماعي الذين كرسوا جزءاً من وقتهم ولوحوا بأقلامهم في سماء انجازات هذه الجمعية واطلقوا حروفهم لتعانق بكل ودٍ وفخر ما لمسوه من عطاءٍ صادق ومستمر تقدمة الجمعية و جهود كبيرة للحفاظ على الاستقرار الأسري والحد من الطلاق وآثاره خاصة تلك التي يعاني منها المرأة والطفل وقد أكدت سمو الأميرة سارة بنت مساعد على رسالة الإعلام السامية في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية والتوعية برسالة الجمعية وأهدافها.

وتابعت قائلة : “الإعلام هو العامل المؤثر في الحراك الثقافي والاجتماعي في مختلف الأوقات , و أن أدواره تضاعفت حالياً نتيجة تنوع أدواته واتساع دائرته, فهو يبث الخبر والتحليل والرسالة إلى عدة مستهدفين يروجون هذه المعلومة والرسالة بأهدافها خلال لحظات ” .

كما وقدمت شكرها لجميع الإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع رسالة الجمعية وأهدافها النبيلة، معربة عن تقديرها وامتنانها لما يقومون به من جهود مشكورة في توعية المجتمع والتعريف بالجمعية وخدماتها.