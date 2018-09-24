مدينة الرياض تتجلى بأبهى حلة خضراء في يوم الوطن الـ88

سعيد العجل(صدى):

تزينت مدينة الرياض وارتدت حلة خضراء لتظهر في أبهى تجلياتها احتفاء باليوم الوطني الـ٨٨، بعد أن نفذت أمانة منطقة الرياض العديد من البرامج والفعاليات، والتي تمثلت في نشر الأعلام الخفاقة والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللافتات الوطنية ومبادرات التشجير في مواقع متفرقّة من العاصمة.

فعاليّة ” خدمة وطن ”

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليّة ” خدمة وطن ” والتي تهدف إلى زراعة آلاف الأشجار المحليّة في 6 مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض بمشاركة المتطوعين، وحققت الفعاليّة إقبالاً كبيرًا من قبل سكّان العاصمة، حيث تجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات 2000 مشارك، وجهزت الأمانة جميع الأماكن بالمعدّات اللازمة ووسائل الأمن والسلامة وبإشراف من فريق متخصص.

أكثر من 5 آلاف علم وطنيّ

نشرت الأمانة أكثر من 5 آلاف علم وطني شملت أرجاء المدينة كافّة، ابتداءً من محاورها الرئيسية ومنها الطرق الدائريّة، وطريق الملك سلمان، وطريق الملك فهد، وطريق الملك خالد، وطريق مكة المكرمة، وتقاطعات عدد من الطرق الشريانية الحيوية بمدينة الرياض، ورفرفت أعلام الوطن في الميادين الرئيسة ومنها ميدان القاهرة، وميدان الرباط، وميدان الجزائر، وميدان دمشق، وميدان الدوحة، وميدان رائد الفضاء، كما علت الرايات الخضراء الجسور وأعمدة الإنارة في مواقع شملت أجزاء العاصمة بأكملها.

أكثر من ألف لافتة وطنيّة

قامت الأمانة بتركيب أكثر من ألف لوحة ولافتة وطنيّة في طرقات وشوارع وميادين العاصمة، شملت ٦٨٠ لوحة موبي، و٣٢٠ لوحة بيزا، و١٠٠ لوحة جسور، و٣٤ لوحة إلكترونية بمختلف أحجامها، و٢٨ لوحة سكاي بول، و٢٠ لوحة يوني بول، وحملت عبارات وطنيّة منها: “دام عزك يا وطن”، “يا وطن كلنا لك جنود”، “اليوم الوطني.. فخر بالإنجازات ومنطلق الطموحات”، “يوم الوطن ولاء ووفاء”، “يوم الوطن.. سيرة ملك وملحمة أمة”.

مجسمات مضيئة وبالونات ضخمة

صممّت أمانة منطقة الرياض مئات المجسمات المضيئة والبالونات الضخمة ونشرتها في العديد من المواقع داخل مدينة الرياض، وحملت المجسمات شعارات وطنيّة ترمز للاعتزاز بالهويّة السعوديّة، وتجسّد قوة التلاحم بين القيادة والشعب احتفاء باليوم الوطني الـ88.

الإضاءات الخضراء تزيّن المدينة

أنارت الأمانة بمناسبة اليوم الوطني الـ88 أكثر من 16 طريقًا رئيسيًا و 12 مبنى حكوميًا باللون الأخضر وعدد من الميادين والجسور في مواقع متنوعّة داخل مدينة الرياض، وتفاعل معها العديد من الشركات الخاصّة، حيث ازدانت العاصمة بالإضاءات الخضراء ابتهاجًا بالمحفل الوطني.

تطبيق اليوم الوطني الـ88

دشّنت الأمانة بمناسبة اليوم الوطني الـ88 تطبيقًا ذكيًا يعمل على مختلف أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، واستعرض التطبيق جميع الأنشطة والفعاليّات التي احتضنتها مختلف المدن السعوديّة خلال اليوم الوطني، وضم مقولات خالدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، وأتاح للمواطنين والمقيمين إمكانية المشاركة والتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني المجيد.

15 ألف هديّة لسكّان العاصمة

أعدّت أمانة منطقة الرياض 15 ألف هديّة وطنيّة لسكّان العاصمة احتفاءً باليوم الوطني الـ88، وشملت الهدايا علم المملكة وسوارة يد وبروش وقبعة من قماش ووشاح، وجميعها مطرزة بشعار السيفين والنخلة، حيث قامت بتوزيعها في العديد من الأحياء، وبمشاركة فاعلة من البلديات الفرعية في العاصمة.