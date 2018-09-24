وصفات منزلية تساعدك في التخلص من القشرة

أماني الغامدي(صدى):

تختلط الإفرازات الدهنية المفرطة مع خلايا الجلد الميتة لتشكل قشور زيتية يميل لونها إلى اللون الأصفر؛ حيث يمكن التخلص من القشرة بوصفات منزلية فعالة.

ويمكن التخلص منها من خلال، وضع قطرات من زيت جوز الهند على فروة الرأس وترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم غسل الشعر جيداً بالشامبو، كما يمكن مزج ملعقة كبيرة من عصير الحامض مع 3 ملاعق كبيرة من الماء وتدليك فروة الرأس بالمزيج لمدة 5 دقائق، ثم غسل الشعر.

وهناك طريقة أخرى، بمزج خل التفاح مع الماء بنسبة 1:1، ثم تدليك فروة الرأس بالمزيج وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الشعر جيدًا.