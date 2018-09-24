فندق الفيصلية الرياض يحتفل باليوم الوطني للمملكة وسط حضور كبير

رشاد اسكندراني (صدى):

احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، استضاف فندق الفيصلية الرياض فعالياتٍ استمرت لمدة 3 أيام في الفندق، قُدّمت خلالها للضيوف مجموعة من التجارب الاحتفالية المبهجة والمأكولات الشهية الفاخرة بما يتلاءم ومكانة هذا اليوم التاريخي. وقد لقيت هذه الاحتفاليات صدى رائعاً لدى الزوار مع توافد أعداد كبيرة من الضيوف حضروا من جميع أنحاء المملكة.

ويحظى هذا اليوم بأهميةٍ خاصة في التاريخ السعودي، حيث يحتفى فيه بالذكرى السنوية لتأسيس المملكة عام 1932 على يد الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه عام 1932م، بما يحمله ذلك من المعاني والمثل والتطلعات لدى المملكة. ويعكس أيضاً شعوراً بالفخر بهذه الدولة ويجسد تقدير شعبها لبلادهم وما حققته من منجزات.

كما يأتي الاحتفال باليوم الوطني بالتزامن مع إبراز قوة وتميز سوق خدمات الضيافة في المملكة، الذي شهد تطوراً ونمواً هائلين في السنوات الأخيرة، والذي يُتوقع، وفقاً لأحدث التقارير، أن يشهد معدل نموٍ سنوي مركب (CAGR) تصل نسبته إلى 13.5%، حتى عام 2022 بما يعد الأعلى في منطقة الخليج 1.

جاءت احتفاليات فندق الفيصلية، الواقع في قلب مدينة الرياض، لتعبّر عن وطنيةٍ راسخة وتقديرٍ عميق تجاه البلاد ومواطنيها في حين عكست الروح التي تسود أجواء هذه المناسبة، وذلك عبر إطلاق عرض خاص يستمر على مدى ثلاثة أيام من 21 إلى 23 سبتمبر 2018؛ حيث حظى نزلاء الفندق بفرصة التعرف عن كثب على الثقافة الشعبية المحلية، وتذوق المأكولات السعودية الأصيلة، بما أتاح لهم أن يعيشوا بالفعل أجواء ودفء التراث والثقافة السعودية.

ذروة الاحتفالات بالذكرى السنوية لليوم الوطني السعودي شهدها يوم 23 سبتمبر، حيث دعا الفندق في ذلك اليوم أبرز ضيوفه لمشاهدة برج الفيصلية أثناء تحوله بالكامل إلى اللون الأخضر، بالإضافة إلى رقصة السيف التقليدية السعودية “العرضة”، وغير ذلك استضافة موسيقيين سعوديين بمن فيهم عازف بيانو وعازف عود، وحفل تقطيع قالب الكعك باللونين الأبيض والأخضر بما يُظهر بفخر ألوان علم المملكة.

ترافق ذلك كله مع تقديم قوائم خاصة للأطعمة والمشروبات تضمنت مجموعةً واسعة من الأطباق وأنواع المرطبات الجديدة، وتوفير وسائل راحةٍ إضافية داخل الغرف، فقط خلال فترة الاحتفاليات.

نبذة عن أجنحة وفندق الفيصلية:

تمتلك شركة الخزامى للإدارة، الرائدة في قطاعات الضيافة وإدارة الممتلكات في المملكة العربية السعودية، فندق الفيصلية وهو عضوٌ في مجموعة الفنادق الرائدةLeading Hotel of the World . يشمل الفندق 224 غرفة بالإضافة إلى أجنحة الفيصلية، وهي الأجنحة الفندقية الأولى من نوعها والوحيدة في الرياض. تُعتبر هذه الأجنحة البالغ عددها 106 عنوان الترف فهي توفر تجارب استثنائية وأصيلة وتُعتبر ملاذاً منعزلاً يقدم خدماتٍ مميزة ومأكولاتٍ شهية فضلاً عن خدمات مساعدي النزلاء الشخصيين المتوفّرون على مدار الساعة لتلبية حاجاتهم.

للحجز يُرجى الاتصال على الرقم 2222 273 11 966+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

للحجز يرجى الاتصال على الرقم 2222 273 11 966+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] ،هنا



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