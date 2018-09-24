مركز أوثيلان يحتفل باليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

في ليلة من أجمل الليالي وأسعدها في المملكة العربية السعودية شهد مركز أوثيلان انطلاقة لمسيرة وطنية تجسدها المحبة والولاء للوطن للاحتفاء بيوم عظيم جليل في المملكة ألا وهو اليوم الوطني للملكة العربية السعودية الثامن والثمانون .

حيث انطلق يوم الأحد الموافق 1440/1/13ه مسيرة أهالي أوثيلان بمشاركة الدوائر الحكومية بمركز أوثيلان بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني (88) حيث شارك رئيس مركز أوثيلان الأستاذ: (عقاب السهلي) ومنسوبو مخفر شرطة أوثيلان ومستشفى أوثيلان العام وبحضور مدير المستشفى الأخصائي ( عائض حليوان العوني) وجمعية أوثيلان الخيرية وهيئة أوثيلان بمشاركة رئيس المجلس البلدي في بلدية السر: (عيد الجش )ونائبه الأستاذ (شليويح الجش) بمشاركة أهالي مركز أوثيلان في المسيرة .

وكما انطلقت المسيرة في تمام الساعة الخامسة عصراً من أمام مقر مركز أوثيلان وجابت شوارع مركز أوثيلان فيما توشحت المركبات والميادين والطرقات بالصور والأعلام واللوحات الوطنية والتي تعبر عن الحب والوفاء والولاء والسمع والطاعة لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك: (سلمان بن عبدالعزيز آل سعود)- حفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير :(محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) -حفظه الله-

وعبر رئيس المركز الأستاذ: (عقاب السهلي) عن تهانيه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك :(سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) وولي عهده الأمير: (محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين .

وتقدم رئيس المركز بالشكر والعرفان لجميع رؤساء الدوائر الحكومية المشاركة على جهودهم في إنجاح مسيرة أهالي أوثيلان بمناسبة احتفالهم باليوم الوطني الثامن والثمانين.

فنتمنى من الله أن يعيد هذه الذكرى والمملكة وملكها وشعبها في تقدم ورقي وازدهار.