لوحات وطنية للفنان محسن بمركز المعارض بالباحة

سعيد العجل(صدى):

أقامت أمانةمنطقةالباحة ضمن برنامجها الثقافي بمناسبة اليوم الوطني (٨٨) معرضاً للفن التشكيلي وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات شارك به عدد من فناني وفنانات منطقة الباحة الذين عرضوا لوحات فنية وطنية حيث شارك الفنان التشكيلي محسن الزهراني بعدد من اللوحات الوطنية واوضح الزهراني ان الفن اذا كان في يوم الوطن فإن له طابع خاص واهتمام اكبر وقال انه سعيد بالمشاركة الوطنية بالتعاون مع امانة الباحة ويقام المعرض بإشراف من الفنانة التشكيلية نجوى الزهراني.