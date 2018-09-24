بالفيديو.. كلمة نادرة لخادم الحرمين في اليوم الوطني قبل 41 عاما

حمود العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو نادر، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للمملكة.

ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 1397هـ – 1977م، والذي أوضح خلاله خادم الحرمين الشريفين إلى تصادف الاحتفالات باليوم الوطني في ذلك العام بذكرى انطلاقة المؤسس الملك عبدالعزيز قبل 77 عامًا في سبيل توحيد البلاد.