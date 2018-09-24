بالفيديو.. كلمة نادرة لخادم الحرمين في اليوم الوطني قبل 41 عاما
وثق مقطع فيديو نادر، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للمملكة.
ويعود تاريخ الفيديو إلى عام 1397هـ – 1977م، والذي أوضح خلاله خادم الحرمين الشريفين إلى تصادف الاحتفالات باليوم الوطني في ذلك العام بذكرى انطلاقة المؤسس الملك عبدالعزيز قبل 77 عامًا في سبيل توحيد البلاد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54626 ] نشر منذ 56 دقيقة
حفظك الله ياخادم الحرمين الشريفين وادام بقائك ,, آمين ,,
,, وكل عام والمملكه وحكامها وشعبها بخير وعز وأمن ورخاء ,, اللهم آمين ,,