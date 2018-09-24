مندوبية الاتحاد الأوروبي تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية، عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ” سكرتير ” لحملة الدبلوم فما فوق، كما اشترطت أن يتوافر في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون لائقًا طبيًا لأداء الواجبات المطلوبة.

2- يتمتع بالحقوق المدنية وتصاريح العمل بموجب القانون المحلي، بما في ذلك السجل الجنائي النظيف.

3- لديه معرفة ممتازة باللغة الإنجليزية / العربية ” مستوى C2 ” .

4- دبلوم فوق الثانوي أو دبلوم الثانوي يؤهله للتعليم العالي.

5- لديه خبرة مهنية مدة سنة في المهام ذات الصلة.

وأشارت إلى أن موعد التقديم سيكون مُتاح الآن، وينتهي بتاريخ 2018/10/31م، حيث دعت الراغبين في التقديم لإرسال طلبهم والوثائق الداعمة عبر الرابط التالي هنا

ويجب أن يتضمن خطاب تعريف مقدم باللغة الإنجليزية وسيرة ذاتية مفصلة باللغة الإنجليزية هنا ،

والوصف الوظيفي هنا .