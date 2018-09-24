عادل الحربي(صدى):

أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، إطلاق النسخة الإلكترونية لكود البناء السعودي؛ تزامنًا مع اليوم الوطني الـ88 للمملكة.

وأكد ” القصبي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن إطلاق النسخة جاء بعد جهود متكاملة من 14 جهة حكومية، ناشرًا رابط كود البناء السعودي هنا .

وقال ” بحمد الله، أطلقنا النسخة الإلكترونية لكود البناء السعودي، تزامنا مع اليوم الوطني88 ، بعد جهود متكاملة من 14 جهة حكومية، نسأل الله أن يكون علامة فارقة في تحقيق التنمية المستدامة لبلادنا الغالية، بأفضل معدلات السلامة والجودة في المباني وتعزيز الاستدامة بها “.