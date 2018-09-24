نجم مانشستر يونايتد ينتقد مدربه

نواف السالم(صدى):

انتقد بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، مدربه جوزيه مورينيو، بسبب سياسته الدفاعية، وذلك بعد التعادل مع وولفرهامبتون، بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وصرّح ” بوجبا ” قائلًا: ” نبدأ المباراة بشكل جيد، تقدمنا المبكر كان إيجابيًا، في الشوط الثاني حاولنا الدفاع أكثر ضد الهجمات المرتدة لنتوقف عن اللعب للأمام، كما حدث في الشوط الأول ” ، مضيفًا: ” أعرف أنني خسرت الكرة قبل هدف وولفرهامبتون، ثم حدثت أخطاء عدة بعد ذلك، لم يكن هناك الكثير من التحرك في المقدمة، لأننا لم نشكل للخصم المصاعب. ”

وأوضح: ” كان علينا أن نلعب بشكل أفضل ونحن على أرضنا، ينبغي أن نهاجم كثيرًا، هذا أولد ترافورد، نحن هنا للهجوم ” ، متابعًا: ” أليكسيس سانشيز؟ عندما تلعب لفترة طويلة مع فريق آخر ينتهج أسلوبًا مختلفًا عن فريقك الجديد، فعندها سيكون أمامك بعض الوقت من أجل التأقلم. ”

وعلّق على تصريحات مورينيو التي انتقد فيها المان يونايتد: ” نعم، ربما مورينيو مُحق. لا أعرف. ربما ينبغي أن يكون السلوك أفضل وأن نلعب بشكل جيد، لأننا نلعب في أولد ترافورد ” ، مختتمًا: ” الابتعاد عن الصدارة؟ لست قلقًا من ذلك، لكن علينا أن نقترب بطبيعة الحال، نحن لم نحصد سوى 4 نقاط من 3 مباريات على أرضنا وهذا لا يكفي. “