نور الدين مرابط يفكر في الرحيل
أوضحت مصادر، أن المحترف المغربي في صفوف الفريق نور الدين مرابط يهدد بالرحيل عن الفريق في حال أصر المدرب كارينيو على استبداله أو إشراكه كبديل في أثناء المباريات.
وجاء التهديد على خلفية احتجاج اللاعب على استبداله في أثناء مباراة النصر أمام القادسية خلال الجولة الثالثة والتي كسبها النصر بثلاثية نظيفة، حيث كان يرغب في مواصلة اللعب كأساسي حتى نهاية المباراة ما لم يتعرض لإصابة.
وتعمد المدير الفني للعالمي بعدم مصافحة مرابط خلال التدريب الأول الذي أعقب مباراة القادسية، رغم أن كارينيو اعتاد مصافحة جميع اللاعبين عند بداية كل تمرين.
CS7[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
معروفيين الفقر الجو غير صحي بتاتا
هلالي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
كذاابين أجواء النصر هذا الموسم أفضل شي واتوقع ياخذ الدوري بكل جدارة انا هلالي لكن الحق ينقال
ابو سفيان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 دقيقة
هب مكذبك ياكذبان هب مكذبك ياكذبان
liv[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 دقيقة
حتي بيئة الطواقي نفس الشيء … والا ماشفت سحبة خربين علي عموري مرتين يالطاقيه
Ba7ar[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 9 دقائق
المشكله لما يدخل واحد هلالي زق ويتلقف بالخبر ،، خلك بناديك يا طاقيه يا وحيد القرن