نور الدين مرابط يفكر في الرحيل

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر، أن المحترف المغربي في صفوف الفريق نور الدين مرابط يهدد بالرحيل عن الفريق في حال أصر المدرب كارينيو على استبداله أو إشراكه كبديل في أثناء المباريات.

وجاء التهديد على خلفية احتجاج اللاعب على استبداله في أثناء مباراة النصر أمام القادسية خلال الجولة الثالثة والتي كسبها النصر بثلاثية نظيفة، حيث كان يرغب في مواصلة اللعب كأساسي حتى نهاية المباراة ما لم يتعرض لإصابة.

وتعمد المدير الفني للعالمي بعدم مصافحة مرابط خلال التدريب الأول الذي أعقب مباراة القادسية، رغم أن كارينيو اعتاد مصافحة جميع اللاعبين عند بداية كل تمرين.