عقاب للاعبي روما بعد الهزيمة من بولونيا

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي روما معاقبة لاعبيه، عقب الهزيمة من بولونيا، بهدفين دون مقابل، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي؛ حيث غادر الفريق بولونيا وذهب مباشرة إلى التريجوريا، ملعب التدريبات الخاص بالفريق.

وسيبقى اللاعبين هناك للتدريب ليلاً ونهارًا، استعدادًا للمباراتين المقبلتين بالكالتشيو؛ حيث قرر النادي إقامة معسكر مغلق للفريق قبل مواجهتي فروسينوني ولاتسيو، وذلك كعقاب للاعبين بعد السقوط القاسي أمام بولونيا.

ومن الجدير بالذكر، أن روما سيلتقي مع فروسينوني الأربعاء المقبل، على أن يواجه لاتسيو بديربي العاصمة يوم السبت.