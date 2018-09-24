تفاصيل غامضة حول حادث وفاة الأميرة ديانا.. كانت ستنجو لولا الخطأ

لندن(صدى):

كشف طبيب بريطاني تفاصيل غامضة حول حادث السيارة الشهير الذي وقع قبل 21 عامًا وتوفت فيه الأميرة ديانا.

وأوضح الطبيب ريتشارد شيفرد الذي أجرى تشريحًا لجثة الأميرة ديانا، أنها كانت ستنجو من الموت في هذا الحادث الأليم في حالة واحدة، لافتًا إلى أنها اصطدمت جراء الحادث بما يعادل وزن نصف فيل.

وأضاف ” شيفرد ” أن قوة هذه الضربة الهائلة لا يتحملها جسم الإنسان وهو ما أدى إلى وفاتها، ولكنها كانت ستنجو ببساطة لو كانت تربط حزام الأمان في السيارة فقط، لكنها لم تفعل وهو ما أدى إلى هذا الاصطدام الهائل.

كما أشار إلى أنه لو قامت الأميرة ديانا بهذا الأمر البسيط فقط،كانت ستصاب بكسر في الذراع أو مشكلة بعينها أو ما شابه ذلك، وكانت ستتمكن من البقاء على قيد الحياة.