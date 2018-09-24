بالفيديو.. تكريم علا الفارس بسفارة المملكة في الأردن يثير جدلا واسعا وموجة غضب

علي القحطاني(صدى):

تواجدت الإعلامية الأردنية علا الفارس بسفارة المملكة العربية السعودية بالأردن؛ وذلك بعد تلقيها دعوة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

وعلقت ” علا ” على ذلك قائلاً: ” شكرًا على الدعوة لمشاركة أشقائنا احتفالاتهم باليوم الوطني الثامن والثمانين، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، أمنياتي الدائمة بمزيد من التقدم والازدهار ” .

وفي ذات السياق، أثارت دعوة ” علا ” غضب وسط ناشطين بالسعودية، كما اعتبروها شخصًا غبر مرغوب فيه، حيث دشن الناشطون وسم على تويتر بعنوان ” سفارتنا بالأردن تكرم علا الفارس ” ؛ ليعلنوا عن غضبهم من دعوتها.

من الجدير بالذكر أنها ليست الحملة الأولى ضد ” علا ” وإنما سبق وتم تدشين حملات مشابهة على ” تويتر ” ؛ خاصة بعد اتهامها بإهانة المملكة وهي التهمة التي نفتها بالاستمرار.