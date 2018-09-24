بالفيديو.. تكريم علا الفارس بسفارة المملكة في الأردن يثير جدلا واسعا وموجة غضب
تواجدت الإعلامية الأردنية علا الفارس بسفارة المملكة العربية السعودية بالأردن؛ وذلك بعد تلقيها دعوة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وعلقت ” علا ” على ذلك قائلاً: ” شكرًا على الدعوة لمشاركة أشقائنا احتفالاتهم باليوم الوطني الثامن والثمانين، وكل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، أمنياتي الدائمة بمزيد من التقدم والازدهار ” .
وفي ذات السياق، أثارت دعوة ” علا ” غضب وسط ناشطين بالسعودية، كما اعتبروها شخصًا غبر مرغوب فيه، حيث دشن الناشطون وسم على تويتر بعنوان ” سفارتنا بالأردن تكرم علا الفارس ” ؛ ليعلنوا عن غضبهم من دعوتها.
من الجدير بالذكر أنها ليست الحملة الأولى ضد ” علا ” وإنما سبق وتم تدشين حملات مشابهة على ” تويتر ” ؛ خاصة بعد اتهامها بإهانة المملكة وهي التهمة التي نفتها بالاستمرار.
القرني………. قاآآآآأهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 34537 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
عيب والله لازم توبيخ من قدم الدعوه لصاحبه الحقد الدفين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54626 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهملالي ياهلاله …………………. .
العتيبي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 49 دقيقة
هذي وزارة الخارجية لابد من التفاتة المسولين لها تحب استضافت من يتطاول على هذاء البلد و فساد يتمثل في توظيف غير السعوديين في السفارات والملحقيات برواتب ومميزات وعند الدخول لسفارات والملحقيات يتبادر لذهن انك داخل في سفارت احدي الدول العربية وليس السعودية
غريب الدار[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 29 دقيقة
تستاهل والله بنت النشاما
هذه رمز من رموز الاعلام في الوطن العربي
في بعض ناس لو قلت فيه الحقيقة يغضب منك
يريدك دائماً تكون كذاب ومنافق حتى يضل يحبك
سلطان[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 8 دقائق
عيب بل حرام والله السفارة تمثلنا في اهل الفسوق والفجور حسبي الله ونعم الوكيل اسانة منحطة .