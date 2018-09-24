بالصور.. انطلاق مازدا CX-5 موديل 2019 بمحرك تيربو وتحديثات هامة

لوس أنجلوس(صدى):

مازدا قدّمت CX-5 في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2016، وكما يبدو فإن موديل 2019 سيصل مع مجموعة تحديثات هامة.

يأتي هذا حسب وكالة مازدا في كندا، والتي كشفت بأن السيارة ستحصل على محرك تيربو سكاي أكتيف G سعة 2.5 لتر قوة 250 حصان وعزم دوران 420 نيوتن.متر، ما يعني تحسناً كبيراً مقارنة بمحرك التنفس الطبيعي الحالي قوة 187 حصان وعزم دوران 251 نيوتن.متر.

إلى جانب خيار محرك التيربو، فإن CX-5 2019 مقرر اكتسابها تقنية G-Vectoring Control Plus الذي سيحسّن توزيع عزم الدوران على كل عجلة على حدة.

بالإضافة إلى ذلك، تقول الوكالة أن داخلية السيارة ستكتسب “تحديثاً بالمظهر” ويعتقد أنه سيتضمنه عدادات القياسات جديدة بشاشة ملونة 7 إنش، مقاعد خلفية أكثر راحة، دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وتحديث المقود وإضافة تجهيزات جديدة.

لا نعلم متى ستكشف مازدا عن تفاصيل CX-5 2019 لكن يفترض أن يكون قريباً كون الوكالات وصلت إليها التفاصيل بالفعل.